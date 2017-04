Universitatea „Dunãrea de Jos” din Galaţi te ajutã sã-ţi îndeplineşti visurile studenţeşti

Odatã ajuns student la Galaţi, te poţi înscrie într-una dintre organizaţiile care apãrã interesele studenţeşti. Este vorba despre Liga Studenţilor din Galaţi (LSG), Asociaţia Internaţionalã a Studenţilor în Ştiinţe Economice Şi Comerciale (AIESEC), Asociaţia Tinerilor Creştini Ortodocşi din Galaţi (ASCOR) sau Societatea Studenţilor Medicinişti Galaţi (SSMG).

Liga Studenţilor din Galaţi, care numãrã peste 5.000 de membri, are anual tot felul de activitãţi interactive, în care încearcã sã implice cât mai mulţi studenţi. Vorbim aici despre Balul Bobocilor, LSG Olimp-X, Galati Summer University, Zilele Basarabiei, activitãţi în cadrul cãrora studenţii sunt îndemnaţi sã-şi punã în valoare creativitatea, spontaneitatea sau talentul.

„Am ales sã studiez acasã, în oraşul meu, într-un mediu academic de tradiţie, care m-a convins prin programa de studiu modernã, aplicatã şi colectivul profesoral de excepţie. Îmi amintesc cu drag de proiecte cu impact în mediul academic local şi naţional, iniţiate de Liga Studenţilor, în care Universitatea <<Dunãrea de Jos>> din Galaţi a fost un partener de dialog şi acţiune. Acest mediu efervescent, mereu în schimbare m-a format şi mi-a deschis noi orizonturi în plan personal şi profesional”, ne povesteşte Alina Mihalache, fost preşedinte al LSG.

Instruiţi pentru performanţã

Activ şi el multã vreme în liga Studenţilor, Andrei Bolocan a ajuns cercetãtor postdoctoral la APC Microbiome Institute, University College Cork, Irlanda.

„Dupã aproape 10 ani de studiu la Galaţi, pot sã spun cã am fost omul potrivit la locul potrivit. Pe lângã pregãtirea mea profesionalã de înaltã calitate, am fost instruit sã fac faţã societãţii aşa cum este ea, cu bune şi rele. Nu aş fi reuşit sã fiu competitiv la nivel internaţional şi sã am locul de muncã la care am visat, dacã nu aveam îndrumarea potrivitã. Multã muncã, participarea în competiţii şi premii pe mãsurã, însã totul îmbinat cu distracţie, plãcere şi entuziasm, ar fi descrierea perfectã pentru ceea ce a însemnat pentru mine viaţa de student”, ne spune Andrei.

Şi AIESEC Galaţi are tot felul de activitãţi, menite sã dezvolte potenţialul de lideri al tinerilor prin experienţe practice de învãţare şi prin stagii internaţionale de voluntariat sau practicã plãtitã.

„Perioada facultãţii este de departe cea mai frumoasã perioadã a vieţii mele, ştiu cã sunã clişeic, dar aşa şi este. Toate proiectele din care am fãcut parte şi pe care le-am coordonat în cei 3 ani de voluntariat în cadrul AIESEC, 30 de conferinţe locale, naţionale şi internaţionale de leadership şi management, oamenii pe care i-am cunoscut atât din cadrul Universitãţii, cât şi din cadrul companiilor din oraş, profesorii şi colegii mei foarte faini, petrecerile studenţeşti, se-siunea de cercetare ştiinţificã, deplasãrile prin ţarã, toate au reuşit sã mã dezvolte personal, dar şi profesional, pe scurt m-au ajutat sã am parte de o viaţã studenţeascã de nota 10″, mãrturiseşte, la rândul lui, Alexandru Blîndu, vicepreşedinte AIESEC Galaţi.

Un viitor pe mãsura pasiunilor tale

Din anul 2015, în cadrul campusului studenţesc a luat fiinţã un punct de lucru al Asociaţiei Urban Volunteer Search and Rescue (UVSAR), organizaţie non-guvernamentalã ce activeazã în domeniul situaţiilor de urgenţã, promovând voluntariatul ca resursã umanã principalã.

„Studenţia mi-a deschis orizontul cãtre lumea medicalã. Din dragoste pentru oameni şi din dorinţa de a ajuta, am deschis primul Punct de Ajutor din Campusul Studenţesc <<Al. I. Cuza>>, un proiect unic în ţarã, bazat pe sprijinul voluntarilor, majoritatea studenţi, instruiţi în acordarea suportului vital de bazã necesar, pânã la sosirea echipajelor medicale specializate. Universitatea <<Dunãrea de Jos>> din Galaţi nu doar susţine ideile studenţilor sãi, ci se implicã activ în realizarea oricãrui proiect studenţesc. Cu muncã, ambiţie şi încredere, într-un mediu academic de elitã şi tradiţie, e imposibil sã nu reuşeşti în ceea ce îţi propui!”, ne explicã Andreea Sãnduc Murea, preşedintele UVSAR Galaţi.

Iatã, aşadar, cã facultatea îţi oferã ocazia unui nou început, iar primul an ca student va fi cu siguranţã special, cu emoţii, distracţie, libertate. Te poţi reinventa într-un mediu nou şi îţi poţi construi un viitor pe mãsura visurilor şi pasiunilor tale. Cheia este sã gãseşti un echilibru între distracţie şi învãţare, astfel încât sã fructifici la maximum aceastã etapã specialã a vieţii tale.

Perioada facultãţii este momentul ideal pentru a experimenta, pentru a afla ce direcţie ţi se potriveşte în viaţã. Aşadar, vino la Universitatea „Dunãrea de Jos” din Galaţi, implicãte în activitãţi extracurriculare şi înscriete într-un ONG sau o asociaţie studenţeascã, unde poţi sã cunoşti o mulţime de oameni faini şi poţi învãţa lucruri noi într-un cadru relaxat!

Informaţii suplimentare despre Admiterea 2017 la Universitatea „Dunãrea de Jos” din Galaţi puteţi afla de pe site-ul www.admitere.ugal.ro, iar o prezentare de-taliatã a fiecãrei facultãţi gãsiţi pe www.ugal.ro.