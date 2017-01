Autorităţile de la Tulcea, din nou în alertă

Un ciclon format în Marea Neagră va aduce viscol şi ninsori abundente în Sud-Est. Va ninge abundent la Tulcea, iar noul strat de zăpadă ar putea să măsoare aproximativ 30 de centimetri. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis marţi un cod portocaliu de viscol puternic şi polei, valabil de marţi, 10 ianuarie, de la ora 22.00 şi până miercuri 11 ianuarie, ora 8.00.

Pe parcursul nopţii de marţi spre miercuri (10/11 ianuarie), în judeţele Constanţa şi Tulcea vor fi intervale cu rafale de 70-80 km/h, ninsori puternic viscolite, dar şi precipitaţii mixte ce vor depune polei. De asemenea, meteorologii au mai emis un cod portocaliu de viscol puternic valabil de marţi de la ora 23.00 şi până miercuri la ora 15.00.

Ieri la amiază, în municipiu soarele încălzea mormanele de zăpadă. În judeţ însă, viscolul îşi făcuse deja simţită prezenţa! Se întâmpla între Sarighiol de Deal şi Casimcea, unde se acţiona cu utilaje pentru deszăpezire.

” Se acţionează cu utilajele, nu fac faţă, este urgie ! În oraş este soare, este frumos, acolo este nenorocire”, a spus prefectul judeţului Tulcea, Alexandru Iordan.

Prefectura face apel către toţi cetăţenii judeţului Tulcea să nu plece din localităţile de domiciliu decât în caz de urgenţă.

„Fac un apel la cetăţenii judeţului Tulcea ca pe perioada codului portocaliu de viscol să manifeste înţelegere şi să nu plece din localităţi. Din experienţa pe care am avut-o săptămâna trecută, sunt cazuri în care vizibilitatea este zero. În primul rând ne interesează siguranţa cetăţeanului. Vom acorda prioritate urgenţelor medicale şi situaţiilor de întrerupere a energiei electrice. Prima dată acolo vom acţiona. Avem avertizare de cod portocaliu de viscol, avem avertizare de cod galben de ninsori şi avertizate de cod portocaliu de ger. Este bine ca oamenii să nu plece la drum cu maşinile mai ales în condiţiile în care aşa cum am spus va fi vizibilitate zero”, ne-a declarat prefectul judeţului Tulcea, Alexandru Iordan.

Reprezentantul Guvernului a dat asigurări că la Tulcea flota de utilaje DN şi DJ este mobilizată şi va acţiona la maximă capacitate.

Traficul pe drumurile naţionale şi judeţene din Tulcea a fost închis vinerea trecută din cauza ninsorilor abundente şi a viscolului puternic, judeţul aflându-se în momentul respectiv sub Cod roşu.

Potrivit ISU Delta Tulcea, pe drumurile judeţene s-a acţionat cu 46 de utilaje, iar pe cele naţionale cu 41 de utilaje de deszăpezire.