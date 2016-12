Crin Antonescu: „Eu dacă aş mai vota în Tulcea aş vota indiscutabil cu Octavian Marius Popa”

– Vă leagă o prietenie veche şi durabilă cu domnul Octavian Marius Popa, care este temelia acestei prietenii?

– Dincolo de o legătură de prietenie care durează de multe decenii, începând cu 1990 s-a adăugat şi o prietenie politică, 25 de ani am lucrat împreună, am trecut prin toate întâmplările şi prin toate agitaţiile pe care România politică le-a cunoscut în aceste 3 decenii.

– Care consideraţi că este trăsătura specifică a unui om politic?

– Sunt multe. Din punctul meu de vedere, cea mai im-portantă calitate a unui om politic este caracterul. Prin caracter înţeleg capacitatea de a-şi apăra convingerile, de a le avea înainte de toate, şi atunci când sunt populare şi atunci când sunt impopulare, şi atunci când îţi aduc beneficii imediate şi atunci când te pun în dificultate. Această fermitate în a-ţi apăra identitatea e calitatea principală a unui om politic. Ştiu că nu toţi oamenii politici cu caracter în sensul conturat de mine au câştig de cauză, dar rămân la această convingere.

– Ce ne puteţi spune despre modul în care aţi cola-borat cu domnul Octavian Marius Popa în politică?

– În 25 de ani treci prin multe şi am trecut împreună prin toate. Vă pot spune că nu am fost întotdeauna de acord, că au existat şi momente de tensiune în sensul acesta, în materie de tactică, în tot felul de momente în care apar păreri diferite, dar întotdeauna am fost convinşi unul de onestitatea celuilalt şi indiferent de divergenţe minore apărute într-un moment sau altul, până la urmă am acţionat împreună, încercând să apă-răm aceleaşi valori aşa cum am înţeles noi în toţi aceşti ani.

– Vă rog să comentaţi faptul că domnul Octavian Marius Popa a plecat din PNL la ALDE.

– E un lucru trist pentru mine şi cred că şi pentru mulţi liberali tulceni, pentru că în 25 de ani Octavian Popa a fost unul dintre personajele principale ale li-beralismului tulcean. A fost ani de zile preşedintele PNL Tulcea, a fost parlamentar liberal şi cred că cei care i-au dat votul l-au apreciat în toate poziţiile sale, în toate deciziile sale. Cred totuşi că este un lucru trist, din elementele pe care le am eu de la o anumită distanţă, sunt convins că Octavian Popa a fost practic înlăturat, a fost eliminat, nu cred că vreodată din propria sa iniţiativă ar fi părăsit Partidul Naţional Libe-ral. Este un om politic care încearcă să-şi ducă mai departe bătăliile sub culorile altui partid şi întotdeauna îmi păstrez încrederea în ceea ce Octavian Marius Popa ar face dacă ar obţine un nou mandat fie şi sub culorile ALDE.

– Pe o scară de la 1 la 10 cât de potrivit vi se pare domnul Octavian Popa pentru a reprezenta în parlament interesele alegătorilor tulceni?

– Punctul meu de vedere e fără echivoc, pe o scară de la 1 la 10, e 10, pentru că e un om pe care, repet, îl cunosc din toate punctele de vedere şi, în orice caz, din punctul de vedere al modului în care înţelege să ducă un mandat. Nu le putem reuşi pe toate, nu a reuşit nici el tot ce şi-a propus în numele alegătorilor săi, dar pot să depun mărturie pentru faptul că în permanenţă a avut conştiinţa acestei responsabilităţi.

– Ce însuşiri consideraţi că îl recomandă pe Octa-vian Marius Popa pentru funcţia de parlamentar?

– Cum spuneam caracterul, faptul că este un om inteligent şi mă refer inclusiv şi la inteligenţa în plan politic. E un om care poate să găsească soluţii, e un om care face faţă bine şi repede situaţiilor complicate care survin punctual în politică şi mai ales e vorba de încă ceva care nu e foarte răspândit printre politici-enii români şi poate printre politicieni în general, are curajul propriilor opinii şi are anvergura de a gândi lucrurile pe termen lung şi în termeni de principiu. Asta este o calitate rară şi Octavian Popa o are. De altfel, ca să fiu foarte explicit v-aş spune următorul lucru, eu dacă aş mai vota în Tulcea aş vota indiscutabil cu Octavian Marius Popa.

Citiţi şi ascultaţi interviul pe pagina de facebook ALDE Tulcea